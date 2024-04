Przymrozki na Mazowszu. IMGW prognozuje alert pierwszego stopnia Adam Abramiuk 02.04.2024 20:16 Drastyczna zmiana aury. Po gorących i słonecznych świętach już jutro rano wrócą przymrozki na Mazowszu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje alert pierwsze stopnia.

Przymrozki na Mazowszu. IMGW prognozuje alert pierwszego stopnia (autor: pixabay)

Przymrozki na Mazowszu. W prognozach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest alert pierwszego stopnia.

- To ochłodzenie najsilniejsze i najwyraźniejsze będzie w nocy ze środy na czwartek. Wówczas na przeważającym obszarze województwa możliwe są przymrozki do minus jednego, przy gruncie nawet do minus dwóch stopni, ale w ciągu dnia już wyraźnie zacznie się ocieplać i temperatura wzrośnie do nawet 9 - 12 stopni - mówi synoptyk Anna Woźniak.



Powrót cieplejszej pogody - powyżej 20 stopni Celsjusza - spodziewany jest od piątku.

