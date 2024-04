To ostatni pogodny dzień na Mazowszu. Znamy prognozę IMGW na weekend [SPRAWDŹ]

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy kraju słabe opady deszczu🌧

🌡 Temperatura maksymalna przeważnie od 18°C do 22°C, jedynie nad morzem i na północnym wsch. od 13°C do 17°C.

💨Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich. Nad morzem porywy do 55 km/h. pic.twitter.com/cHllRnnpOW