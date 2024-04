Adam Struzik pozostanie Marszałkiem Mazowsza? „Jak coś się kocha, to się to nie nudzi”

Jeśli coś się kocha, to się to nie nudzi - marszałek Mazowsza skomentował w Radiu dla Ciebie swój wynik w wyborach samorządowych. Adam Struzik uzyskał 74 814 głosów, to najwyższy wynik w całym kraju. Wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny zostanie wybrany marszałkiem województwa, choć oficjalnie rozmowy się w tej sprawie jeszcze toczą między koalicjantami.