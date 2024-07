A. Furgalski w RDC o budowie CPK: Opóźnienie nieuniknione Cyryl Skiba 01.07.2024 13:06 Lotnisko w Baranowie będzie gotowe do 2035 roku – ocenił w „Poranku RDC” Adrian Furgalski. Ekspert w zakresie transportu skomentował realny termin oddania inwestycji w Baranowie po ostatnich zapowiedziach premiera. Odniósł się również do kwestii likwidacji lotniska na Okęciu.

Adrian Furgalski (autor: RDC)

Rząd chce, aby lotnisko w Baranowie, będące częścią projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, powstało do 2032 roku. Zdaniem Adrian Furgalskiego to bardziej realna data niż ta, którą podawał poprzedni rząd.

– Byłem sceptyczny co do takiego huraoptymizmu, że będziemy jak w Chinach mogli wybudować to lotnisko do 2028 roku. Teraz podano datę 2023 rok. Lotnisko w Berlinie miano budować siedem lat, opóźnienie wyniosło prawie dziesięć. Ja więc na powstanie lotniska szacuję przedział między 2033 a 2035 rokiem – mówił w „Poranku RDC” Prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Furgalski odniósł się również do przyszłości Lotniska Chopina w obliczu realizacji planu budowy CPK. Zauważył, że port na Okęciu stał się problemem politycznym.

Ekspert wskazał, że żadna władza nie chce przyznać, iż w obliczu planów budowy CPK lotnisko na Okęciu będzie ograniczone.

– Mniej więcej 60 procent ankietowanych w skali kraju mówi, jesteśmy za albo raczej za budową CPK jednak na pytanie o likwidację Okęcia odpowiadają: absolutnie nie. Może też dlatego dla każdego polityka jest to takie trudne politycznie – zauważył Furgalski.

Z zapowiedzi rządu wynika, że Lotnisko Chopina w Warszawie po rozbudowie, która ma zakończyć się w 2029 r., ma osiągnąć przepustowość na poziomie 28–30 mln pasażerów i „móc wraz z innymi portami na Mazowszu obsłużyć ruch lotniczy do czasu otwarcia CPK w 2032 roku”.

Centralny Port Komunikacyjny ma obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie z możliwością dalszej rozbudowy.

