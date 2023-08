Z. Sipiera w RDC o podziale Mazowsza: Jest przestrzeń do rozmowy RDC 23.08.2023 21:34 Jest przestrzeń do rozmowy o podziale Mazowsza – powiedział w „Polityce w południe” Zdzisław Sipiera. Poseł PiS i były wojewoda mazowiecki uważa, że służą temu polityczne nastroje w samorządach naszego województwa. Gość Radia dla Ciebie podkreślił, że gminy sprzeciwiają się złemu podziałowi środków unijnych, większość idzie do Warszawy.

Zdzisław Sipiera (autor: RDC)

Zdzisław Sipiera powiedział w „Polityce w południe”, że można podjąć rozmowy na temat podziału Mazowsza.

– Wiem, że jest przestrzeń do rozmowy, szczególnie po tej kadencji, kiedy samorządowcy przekonali się, jak są traktowani przez „wielką Warszawę”. Nikt się z nimi nie liczy i uważa, że w Warszawie jest jedyny prezydent, który może robić wszystko, co oczywiście nie sprzyja rozwojowi. Warszawa nie potrzebuje żadnych partnerów, ona robi to, co uważa za słuszne, a widzimy, co się dzieje, miasto jest rozkopane, bez żadnego planu – zauważył.

Temat wyodrębnienia Warszawy z Mazowsza został podjęty przez Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy w 2019 roku. Później kierownictwo partii zawiesiło decyzję polityczną w tej sprawie.

Dzisiaj o wydzieleniu z Mazowsza, Warszawy i ościennych powiatów pozytywnie wypowiada się także wojewoda Tobiasz Bocheński.

