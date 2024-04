Silny wiatr i burze na Mazowszu. IMGW wydał ostrzeżenia dla części regionu [PROGNOZA] RDC 16.04.2024 10:14 Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i burzami dla części Mazowsza wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty dotyczące wiatru obowiązują od g. 10:00 do 19:00. Miejscami siła wiatru może wynieść do 75 km/h z zachodu i południowego zachodu. Burzowe alerty wydano do g. 15:00.

Silny wiatr (autor: IMGW)

Silny wiatr i burze na Mazowszu – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części województwa, szczególnie na północy regionu.

– Na obszarze powiatów sierpeckiego, żuromińskiego, mławskiego oraz przasnyskiego mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia informujące o burzach, w trakcie których suma opadów może wynieść do około 10 milimetrów – mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.

Ostrzeżenia przed wiatrem dotyczą północnego, wschodniego, zachodniego i centralnego Mazowsza.

Miejscami prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu.

Pogoda na Mazowszu

Dziś w regionie jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie na północy i w zachodniej połowie.

Temperatura maksymalna w kraju na ogół od 7 do 12 st. C, lokalnie w centrum do 13 st. C.

W nocy na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie, północy i miejscami w centrum przelotne opady deszczu, możliwy też deszcz ze śniegiem, a wysoko w Sudetach śnieg. Lokalnie na południu możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od -1 do 4 st. C, lokalnie przy gruncie możliwe spadki do -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół z kierunków północnych, tylko w południowej części kraju zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy początkowo do 70 km/h, malejące do 60 km/h.

Pogoda w Warszawie

Dziś w Warszawie temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują niże, jedynie częściowo zachód i południowy wschód kontynentu są w zasięgu układów wysokiego ciśnienia. Pogodę w Polsce kształtuje niż przemieszczający się znad Morza Północnego przez Bałtyk nad Litwę i związany z nim układ frontów atmosferycznych przemieszczający się z zachodu na wschód. Z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

