Dzielnice inwestują w studnie oligoceńskie. Będą remonty na Ochocie i Bielanach Mikołaj Cichocki 16.04.2024 06:22 W razie niebezpieczeństwa i wojny zapewnią Warszawie dostęp do wody pitnej. Studnie oligoceńskie na Ochocie i Bielanach przejdą remont. To między innymi ta na Wolumenie, która została zamknięta ponad pół roku temu z powodu błędów wykonawcy, realizującego odwiert.

Studnia oligoceńska na Ochocie (autor: Dorota Stegienka)

Studnie oligoceńskie na Ochocie i Bielanach przejdą remont. Na początek ta przy ul. Barskiej. W planach jest wymiana pompy głębinowej ujęcia wody oraz naprawa kanalizacji. Od momentu podpisania umowy wykonawca ma 45 dni na wykonanie wszystkich prac.

- Dzięki studniom możemy awaryjnie zaopatrzyć dzielnicę w dostęp do wody - mówi burmistrz Ochoty Dorota Stagienka. - Myślę, że dzisiaj nikt, kto poważnie analizuje to, co dzieje się na świecie, nie pokusi się o to, żeby jakiekolwiek ujęcie wody oligoceńskiej zlikwidować. Mam nadzieję, że prace będą szły zgodnie z tym harmonogramem i z tym, co jest w umowie - dodaje.



Urząd Dzielnicy Bielany przeznaczy natomiast blisko 360 tysięcy na nowy odwiert i prace remontowe przy studni na Wolumenie. Jak informowaliśmy w Radiu dla Ciebie, punkt został zamknięty ponad pół roku temu. Powodem były m.in. błędy firmy realizujące odwiert, co doprowadziło do zapiaszczenia ujęcia.

- Na początek Wolumen, później kolejne studnie w dzielnicy - mówi burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk. - Czekamy na decyzję Rady Warszawy celem wyrażenia zgody na przekazanie tych środków. Rozpisujemy postępowanie przetargowe i rozpoczynamy prace. Generalnie w ciągu tego roku i przyszłego chcę, aby wszystkie studnie oligoceńskie na Bielanach były wyremontowane - tłumaczy.





W całej Warszawie znajduje się blisko 97 punktów ujęcia wód podziemnych. Ich mapę można zobaczyć TUTAJ.

Część z nich jest jednak wyłączona z użytku. W ramach nowego ogłoszonego w marcu programu „Warszawa chroni” w mieście mają powstać kolejne takie punkty.

