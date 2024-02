Studnia na Wolumenie od pół roku nieczynna. „Brakuje nam tej wody” Mikołaj Cichocki 28.02.2024 14:32 Mieszkańcy Bielan chcą przywrócenia studni z wodą oligoceńską na Wolumenie. Źródełko jest nieczynne już ponad pół roku. – Ujęcie zostało zapiaszczone. Wynika to też z błędów popełnionych przez firmę realizującą odwiert – mówi dzielnicowy radny Radosław Sroczyński.

4 Studnia z wodą oligoceńską na Wolumenie (autor: RDC)

Od ponad pół roku studnia z wodą oligoceńską na warszawskich Bielanach jest nieczynna. Przed wejściem do źródła wisi łańcuch z kłódką, a na drzwiach kartka informująca o ustalaniu przyczyn awarii.

Mieszkańcy Bielan nie ukrywają, że brakuje im dostępu do studni.

Okazało się, że studnia jest uszkodzona z powodu powstania nasypu przy źródle.

– Na początku lutego skierowałem interpelację do Wydziału Ochrony Środowiska bielańskiego urzędu. Ujęcie zostało zapiaszczone. Wynika to też z błędów popełnionych przez firmę realizującą odwiert. Pojawiła się nadzieja, że to źródło uda się przywrócić do funkcjonowania – mówi radny Bielan Radosław Sroczyński.

Dzielnica w sprawie studni

Jak przekazała nam dzielnica, ocena otworu studziennego wykazała duże zapieszczenie.

– Awaria nastąpiła aż na głębokości 250 metrów pod ziemią. Wychodząc z założenia, ze chcemy tę studnię ponownie otworzyć, zleciliśmy wykonanie długotrwałego płukania otworu studziennego i całego programu prac, aby ta studnia była dopuszczona do użytku – mówi burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk,

Niestety okazało się, że samo płukanie nie wystarcza.

– Wydział Ochrony Środowiska dla dzielnicy zlecił wykonanie firmie specjalizującej się w studiach głębinowych przygotowanie programu prac naprawczych. Jeżeli nie uda się naprawić tego otworu, koszt wydrążenia nowego wraz z pracami dodatkowymi oszacujemy na około miliona złotych – informuje burmistrz.

Zgodnie z zaleceniem m.st. Warszawy studnie oligoceńskie są istotne z punktu widzenia strategicznego i mogą służyć w przypadku niebezpieczeństwa jako punkty czerpania wody.

Źródło: RDC Autor: Mikołaj Cichocki/PA