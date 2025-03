Nieprawidłowości przy ewakuacji w Galerii Młociny? Słuchacz: Klienci kina nic nie wiedzieli Przemysław Paczkowski 13.03.2025 12:38 Nie wiedzieli nic o ewakuacji, oglądali w tym czasie film. O niepokojącym incydencie z 8 marca w Galerii Młociny poinformował nas słuchacz. Pan Bartosz wskazał, że klienci kina nie zostali poinformowani o konieczności opuszczenia budynku. Zapytaliśmy o to przedstawicieli centrum handlowego.

Nieprawidłowości przy ewakuacji w Galerii Młociny? Słuchacz: Klienci kina nic nie wiedzieli (autor: dzięki uprzejmości słuchacza)

Ewakuacja w Galerii Młociny przeprowadzona nieprawidłowo? Słuchacz Polskiego Radia RDC zgłosił się do nas w sprawie zdarzeń z 8 marca 2025 roku. Jak informowaliśmy, tego dnia z powodu zadymienia konieczne było opuszczenie centrum handlowego przez wszystkich klientów i pracowników.

Jak nas poinformował pan Bartosz, kilka osób, w tym jego żona, zostało w kinie mimo trwającej ewakuacji. Dodał, że widzowie dowiedzieli się o ewakuacji dopiero w chwili, gdy ekran się wyłączył i jeden z nich wyjrzał poza salę kinową.

- Jak już żona wyszła z kina, to już wszystkie te restauracje były pozamykane, nikogo nie było. Na pierwszym piętrze też już nikogo nie było, też już wszystkie sklepy były pozamykane. Na parterze jeszcze tam kilka osób się poruszało. I z tego, co żona mówiła, powiedzieli, że jest ewakuacja, żeby uciekać - relacjonował pan Bartosz.



Jak dodał słuchacz, nie przekazano żadnych informacji dotyczących sytuacji ani nie podjęto działań mających na celu bezpieczne wyprowadzenie widzów z kina.

Galeria Młociny w odpowiedzi na nasze pytania poinformowała, że ewakuacja została przeprowadzona zgodnie z procedurami zatwierdzonymi przez straż pożarną.

Scenariusz przewiduje etapową ewakuację. Klientka miała przebywać w sali, gdzie komunikat o ewakuacji jest nadawany w drugim etapie.

Osoby z sali miały opuścić kino jeszcze przed emisją komunikatu, co mogło budzić wątpliwości co do przebiegu procedury.

