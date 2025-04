Mieszkańcy obawiają się uciążliwego zapachu. Co z kompostownią na Bielanach? Przemysław Paczkowski 16.04.2025 06:23 Mieszkańcy warszawskiego Radiowa obawiają się uciążliwego smrodu. MPO otrzymało pozytywną decyzję środowiskową dla rozbudowy obecnego punktu przy Kampinoskiej 1, który zakłada m.in. kompostownię odpadów. - Czujemy się zagrożeni - mówi Bogumiła Szlązak ze stowarzyszenia Czyste Radiowo. Obawy ma też burmistrz dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk.

Kompostownia/zdjęcie ilustracyjne (autor: MZO Wołomin/Facebook)

Wraca temat kompostowni na warszawskim Radiowie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania otrzymało pozytywną decyzję środowiskową dla rozbudowy obecnego punktu przy Kampinoskiej 1, który zakłada m.in. kompostownię odpadów.

Mieszkańcy obawiają się powtórki sprzed kilku lat, kiedy odór z ówcześnie działającej kompostowni nie dawał im żyć. Ostatecznie po protestach obiekt zamknięto w 2018 roku.

- Zachodzi podejrzenie, że będzie jeszcze gorzej niż było to przed zamknięciem kompostowni do zmieszanych odpadów. Czujemy się zagrożeni, bardzo zaniepokojeni i oczywiście jak zawsze zostaliśmy sami. Myślę, że wrócimy do tego co było, czyli najprawdopodobniej do protestów - mówi Bogumiłą Szlązak ze stowarzyszenia Czyste Radiowo.

Jak zapewnia MPO w przesłanym do nas stanowisku, „nieprzyjemne zapachy nie będą odczuwalne. Zgodnie z wymaganiami, określonymi w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, obiekty zostaną wyposażone w układ oczyszczania powietrza, gwarantujący redukcję emisji zapachowej na poziomie ponad 80%”.

Obawy ma również dzielnica. Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk mówi, że ma żal do MPO o to, w jaki sposób „przepychana” jest ta inwestycja.

- MPO po tamtej porażce niestety nie wyciągnęło żadnych wniosków i zamiast rozmawiać z mieszkańcami, rozmawiać z władzami dzielnicy i z Radą Dzielnicy, znowu wszystko robi w tajemnicy przed nami, gdzie my jako dzielnica nie jesteśmy stroną tego postępowania. Uważam, że to jest bardzo duży błąd - tłumaczy.

Centrum Recyklingu i Edukacyjnej Ekologicznej, bo tak ma nazywać się nowy obiekt, ma powstać do 2030 roku. W ramach inwestycji powstanie Ośrodek Edukacji Ekologicznej, w którym realizowane będą szkolenia oraz działalność edukacyjna.

