Jaka przyszłość Wolumenu? Kupcy dostali więcej czasu na handel Miłosz Kuter 19.02.2025 11:28 Spółka WSS Społem daje więcej czasu kupcom z bielańskiego Wolumenu. Okres wypowiedzenia dla handlarzy, którzy otrzymali nakaz eksmisji, został wydłużony do czerwca. Na terenie części targowiska planowana jest budowa akademika, handel ma zostać przeniesiony na działkę, gdzie teraz jest parking.

Jaką przyszłość czeka bazar Wolumen? (autor: Qkiel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Pod koniec stycznia Warszawska Spółdzielnia Spożywców Żoliborz Społem, która zarządza częścią terenu targowiska Wolumen w dzielnicy Bielany, zarządziła eksmisje pawilonów. Chodzi o kupców, którzy w tej chwili handlują na terenie od ulicy Kasprowicza zarówno w pawilonach handlowych, jak i tzw. kupców okazjonalnych – przyjeżdżających tylko kilka dni w tygodniu.

Na tym fragmencie bazaru planowana jest budowa sześciopiętrowego akademika. Władze dzielnicy postanowiły przeznaczyć dla handlarzy działkę przy Reymonta 5/2, która obecnie służy jako parking. Dzielnica oszacowała, że będzie mógł tam powstać ciąg 15 pawilonów.

W ubiegłym tygodniu w tej sprawie odbyło się spotkanie, na którym kupcy poznali warunki przenosin. Początkowo informowano, że handel mógłby odbywać się do kwietnia. Teraz WSS Społem przedłużyło okres wypowiedzenia do czerwca.

Jak podkreślił wiceburmistrz Bielan Włodzimierz Piątkowski, to bardzo ważna wiadomość dla wszystkich zainteresowanych tą sprawą.

„Musi być porozumienie”

– Spółka przychyliła się do naszych próśb a propos wydłużenia okresu niezbędnego do uzyskania pozwoleń, decyzji administracyjnych. Musi być porozumienie między samymi kupcami, bo chodzi o niemałe pieniądze – powiedział Piątkowski.

Według zastępcy burmistrza najważniejszą sprawą jest to, żeby kupcy mogli nieprzerwanie prowadzić działalność. Wyjaśnił, że wynika to z dwóch względów: po pierwsze to są często rodzinne biznesy, a drugim elementem jest kwestia oczekiwania mieszkańców. - Jeśli oni stracą te miejsca pracy, to już później mieszkańcy czyli klienci, mogą do nich nie wrócić - dodał

– Szukaliśmy takiego rozwiązania, które z jednej strony zagwarantuje kupcom ciągłość działalności, a po drugie, że będą mieli formalną pewność, że te miejsca, w którym mogliby kontynuować swoją działalność będą zagwarantowane – zapewnił Piątkowski.

Akademik na terenie Wolumenu

Bazar Wolumen znajduje się między ulicami Kasprowicza, Wergiliusza i Wolumen. Teren ten składa się z dwóch działek. Pierwsza i mniejsza z nich – od strony ul. Kasprowicza – należy do Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Społem Żoliborz. Jest ona użytkownikiem wieczystym tej nieruchomości od 2007 r.

Druga, większa, należy do miasta. Do 2033 r. dzierżawi ją stowarzyszenie kupców. To tutaj odbywa się większość z handlu prowadzona na bazarze. Z kolei na mniejszej części, bliżej ul. Kasprowicza, jest tylko kilka pawilonów handlowych.

Społem otrzymało pozwolenie na budowę tam akademika wraz z powierzchnią handlowo-usługową. Prezes zarządu WSS Społem Żoliborz Ewa Prokop obiecuje, że funkcja targowa tego obszaru zostanie zachowana. Zaznaczyła, że od strony bazaru na poziomie parteru znajdą się nowoczesne i zadaszone miejsca handlowe dla kupców. Na dachu powstanie pokryty zielenią taras rekreacyjny.

Od strony ul. Kasprowicza parter pomieści lokale usługowe i przestrzenie wspólne akademika, jak miejsca do nauki, siłownia, pralnia itp. Pod ziemią będzie garaż.

Podkreśliła, że główny obszar targowiska Wolumen się nie zmieni, a funkcjonujące tam miejsca targowe będą dalej działały tak jak dotychczas.

