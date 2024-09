Będzie głośniej w kilku dzielnicach Warszawy. Rusza remont pasa startowego na Lotnisku Chopina Miłosz Kuter 16.09.2024 19:51 W tym tygodniu rozpocznie się remont pasa startowego na Lotnisku Chopina. Przez dwa miesiące hałas związany ze startem samolotów będzie bardziej uciążliwy dla mieszkańców kilku warszawskich dzielnic. Zmian nie odczują natomiast pasażerowie lotniska.

Lotnisko Chopina w Warszawie (autor: Lotnisko Chopina/X)

W środę 18 września rozpocznie się remont krótszej drogi startowej warszawskiego Lotniska Chopina. Prace potrwają do 10 listopada. Oznacza to, że hałas związany ze startem samolotów będzie bardziej uciążliwy dla mieszkańców kilku warszawskich dzielnic.

Rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki informuje, że podczas prac cały ruch na lotnisku będzie odbywał się na drodze startowej numer trzy, czyli na kierunkach: Piaseczno, Włochy, Ochota, Bemowo.

— To oznacza na pewno utrudnienia dla mieszkańców dzielnic: Włochy, Ochota, Bemowo, Bielany. Oni mogą odczuć zwiększony poziom uciążliwości związanych z ruchem lotniczym, hałas, no bo dotychczas bardzo rzadko samoloty poruszały się nad ich głowami — mówi Rudzki.

Jak dodaje Rudzki, zaplanowano również rutynowe prace konserwatorskie.

— Prace rozpoczynają się 18 września i mają potrwać zgodnie z planem do 10 listopada. To są rutynowe prace remontowo-modernizacyjne. One muszą być regularnie przeprowadzone. Naprawa warstwy ścieralnej na drodze startowej — informuje Rudzki.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. Lotnisko Chopina odprawiło 14 mln 82 tys. 87 pasażerów.

W 2023 r. port ten obsłużył 18,5 mln podróżnych, a w całym 2024 r. - według prognoz - z jego usług skorzysta 20,5 mln osób, czyli około 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

