Ekspert: Warszawa najbardziej zapluskwionym miastem w Polsce Jerzy Chodorek 15.09.2024 11:05 Biolog terenowy Remigiusz Barczyński w trakcie audycji "Jest Sprawa" na antenie Polskiego Radia RDC odniósł się do problemów ze szkodnikami w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe przy Podskarbińskiej. Warszawa jest najbardziej zapluskwionym miastem w Polsce - uważa ekspert.

Pluskwy w UD Praga-Południe. Przeniosły się z lokali komunalnych, lokatorzy nie zgadzali się na dezynsekcję (autor: RDC)

- Problemy ze szkodnikami zaczęły w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku - uważa Remigiusz Barczyński.

- Warszawa jest najbardziej zapluskwionym miastem w Polsce. Zresztą jak większość stolic europejskich. Problem zaczął się tak naprawdę w 2012 roku, kiedy organizowaliśmy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wraz z Ukrainą. Wówczas do Polski przyjechało mnóstwo ludzi z całego świata. Stadiony, mecze, hotele, środki komunikacji miejskiej - mówi Barczyński.



Zastępca rzecznika urzędu Dzielnicy Praga Południe Michał Szweycer przypomniał, że owady przeszły z pobliskich mieszkań komunalnych.

- Szukamy rozwiązań docelowych. Łączenie funkcji biurowej i mieszkalnej nie jest, jak widać, dobrym rozwiązaniem. Będzie musiała zapaść decyzja, czy to ma być budynek albo w całości biurowy, albo w całości mieszkalny - mówi zastępca rzecznik dzielnicy.

Z informacji przekazanych Polskiemu Radiu RDC - urzędnicy nie wrócą do pracy do biura przy Podskarbińskiej. Obecnie zawodowe obowiązki wykonują zdalnie - następnie mają pracować w innych budynkach należących do praskiego urzędu.

Całościowa dezynsekcja w budynku przy Podskarbińskiej odbyła się już w piątek.

Czytaj też: Martwe kaczki w stawie w Parku Promenada na Mokotowie. Jest apel do właścicieli psów