Przerwy w dostawie wody w sześciu dzielnicach Warszawy. Utrudnienia aż do piątku [SPRAWDŹ]

Ochota, Wola, Wesoła, Wilanów, Mokotów i Bielany to dzielnice, w których w tym tygodniu wystąpią przerwy w dostawie wody – są to planowe wyłączenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. We wtorek od rana do popołudnia wody nie będą mieć m.in. mieszkańcy trzech mokotowskich ulic.