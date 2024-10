Sześć dzielnic bez wody od jutra. Gdzie będą przerwy w dostawie? [SPRAWDŹ] RDC 07.10.2024 21:29 Sześć warszawskich dzielnic z przerwą w dostawach wody – to planowe wyłączenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Pierwsze przerwy zaplanowano na wtorek. Od rana do popołudnia wody nie będą mieć m.in. mieszkańcy trzech mokotowskich ulic.

Prace wodociągowców w stolicy (autor: Wodociągi Warszawskie)

Do piątku w Warszawie planowane są przerwy w dostawie wody. Dotkną one mieszkańców Ochoty, Woli, Wesołej, Wilanowa, Mokotowa i Bielan.

We wtorek czekają mieszkańców Mokotowa na ul. Inowrocławskiej od godz. 8:00 do 14:00. Od 8:00 do 16:00 na ul. Rolnej, a na ul. Oskara Kolberga od 10:00 do 13:00.

W Wilanowie na ul. Bruzdowej woda nie popłynie między godz. 8:00 a 16:00 i na ul. Husarii od 11:00 do 15:00.

Wyłączenia na Ochocie po godz. 8:00 na dwie godziny przy ul. Jasielskiej, między 11:00 a 13:00 na ul. Pruszkowskiej i na ul. Nowogrodzkiej od 15:00 do 20:00.

Od rana wyłączenia także w Wesołej na ul. Jodłowej od 8:00 do 13:00. Po południu wody nie będą mieć również mieszkańcy Bielan – między 15:30 a 19:00 na ul. Rokokowej.

W kolejnych dniach przerw w dostawach wody muszą spodziewać się mieszkańcy Ochoty, Woli i Bielan.

