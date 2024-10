Historia Muranowa na archiwalnych fotografiach. Rusza sąsiedzka zbiórka zdjęć Przemysław Paczkowski 06.10.2024 11:58 Mieszkańcy Warszawy, którzy posiadają archiwalne fotografie Muranowa, mogą stać się współautorami wyjątkowego albumu. Projekt „Tu było, tu stało” organizuje sąsiedzką zbiórkę zdjęć. — Chcemy pokazać, jak wyglądał Muranów kilkadziesiąt lat temu — mówi Patrycja Jastrzębska, współorganizatorka zbiórki. Zdjęcia można przynosić do CH Klif przy Okopowej 11 października i 7 listopada.

Fragment osiedla Muranów Północny w latach 60. (autor: Public domain, via Wikimedia Commons)

Projekt pokazujący dawne oblicze Warszawy „Tu było, tu stało” organizuje sąsiedzką zbiórkę zdjęć Muranowa. Mieszkańcy Warszawy wysyłając swoje rodzinne zdjęcia z tej zabytkowej części miasta, mogą stać się współtwórcami albumu.

Współorganizatorka zbiórki Patrycja Jastrzębska podkreśla, że celem jest pokazanie, jak wyglądał Muranów kilkadziesiąt lat temu.

— Przyglądamy się poprzez prywatne zdjęcia warszawiaków. „Uśmiechamy się” do osób, które po prostu mają jakieś zdjęcia w prywatnych swoich albumach, które pokazują to, jak wyglądał Muranów kiedyś — mówi Jastrzębska.

Kasia Wojtasik z projektu „Tu było, tu stało” podkreśla, że organizatorom zależy na fotografiach, na których widać zmieniającą się przestrzeń Warszawy.

— Na pierwszym planie na pewno będą jacyś ludzie i jakieś uroczystości rodzinne, czy to sceny z życia prywatnego, ale te zdjęcia zawsze zrobione są w jakichś okolicznościach. Jeżeli są to szeroko pojęte okoliczności muranowskie, to zdjęcie będzie dla nas interesujące w kontekście tejże zbiórki, czy w kontekście całego społecznego archiwum Warszawy — podkreśla W

Zdjęcia można przynosić do CH Klif przy Okopowej w dniach 11 października i 7 listopada. Fotografie zostaną zeskanowane przez organizatorów zbiórki i przekazane do historycznego albumu.

