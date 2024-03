Czy mieszkańcy stolicy są bezpieczni? „Nie jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie schronów” Miłosz Kuter 19.03.2024 15:51 Stołeczny prezydent zapewnia, że w razie zagrożenia wszyscy warszawiacy znajdą miejsce schronienia. W stolicy jest wiele starych schronów, które zostały przerobione na piwnice. Jak wskazuje Rafał Trzaskowski, do ich wykorzystania potrzebne jest uregulowanie przepisów o obronie cywilnej.

Warszawa (autor: pixabay)

Wszyscy warszawiacy znajdą miejsce schronienia w razie zagrożenia - prezydent Rafał Trzaskowski zapewnia że nowy program miasta „Warszawa Chroni” będzie brał nacisk na przygotowanie schronów i miejsc schronienia. Jak poinformował w weekend stołeczny konserwator zabytków - w stolicy jest wiele starych schronów, które zostały przerobione na piwnice. Zapytaliśmy Prezydenta, czy w takim razie możliwe będzie ich ponowne wykorzystanie w celów bezpieczeństwa.

Jak jednak wskazał - najpierw muszą powstać przepisy o obronie cywilnej. – Do momentu, gdy nie będziemy mieć samej ustawy z jasnymi definicjami, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. W tej ustawie prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia ze schronami i z miejscami schronienia. Będą określone dokładne parametry, my jesteśmy konsultowani jeżeli chodzi o samą ustawę, natomiast jeszcze nie ma szczegółów – mówi Trzaskowski.

– Mimo braku konkretów prawnych, podjęliśmy już działania – dodaje Trzaskowski. – Zrobiliśmy audyt, z którego wynika, że mamy siedem milionów metrów kwadratowych, co według naszych wyliczeń wskazuje, że wszyscy warszawiacy znajdą miejsce schronienia. Mamy mnóstwo miejsc, które mogłyby posłużyć za miejsce schronienia, a nawet za schrony. Nie jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie schronów. Samorząd będzie pomagał w realizacji tego, a nie sam tworzył przepisy - mówi.

Zapytaliśmy Warszawiaków czy wiedzą, gdzie by się ukryli - w razie czego.

„Warszawa chroni” to pakiet działań i inwestycji w ochronę ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych i adaptacji miasta do zagrożeń. Koszt programu to 117 mln zł.

