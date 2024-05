Burze na Mazowszu nie odpuszczają. Ostrzeżenia IMGW dla części powiatów RDC 22.05.2024 10:19 Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w związku z burzami dla zachodniej i południowej część województwa mazowieckiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pierwsze alerty zaczną obowiązywać o godz. 12:00. Do tego prognozowane są wysokie temperatury, które dziś dojdą do 28 stopni Celsjusza.

IMGW ostrzega przed burzami (autor: Pixabay)

Burze na Mazowszu nie odpuszczają. IMGW wydał alerty dla części Mazowsza.

Ostrzeżenia drugiego stopnia dla powiatów: lipski, zwoleński, radomski i przysuski zaczną obowiązywać od godz. 12:00.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dla powiatów: kozienicki, grójecki, żyrardowski i gostyniński zaczną obowiązywać o godz. 15:00.

Alerty zostały wydane do godz. 2:00 nad ranem 23 maja.

⛈️Nad nasz kraj od płd. zach. nasuwa się front atmosferyczny z chmurami. Dziś wystąpią gwałtowne burze z silnymi opadami deszczu. Możliwe są znaczne utrudnienia szczególnie w PL zach. i płd.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewidywane zjawiska meteorologiczne mogą powodować duże straty materialne, zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu, a także zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności.

Susza na Mazowszu

Poza burzami na terenie całego województwa prognozuje się wysokie temperatury.

– Temperatura wyniesie do 28 stopni Celsjusza, ale znowu mogą pojawiać się burze. Tym razem burze bardziej niebezpieczne będą w drugiej części województwa, czyli zachodniej i południowej z opadami do około 20–25 milimetrów i porywami wiatru do około 70 kilometrów na godzinę – informuje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Ponadto w regionie mamy do czynienia z suszą.

– W Warszawie spadły dwa milimetry deszczu, co stanowi niecały procent opadów dla maja. To bardzo zła informacja. Pomimo wędrujących komórek burzowych okazuje się, że cały czas mamy do czynienia z suszą – zauważa Walijewski.

Na 44 stacje hydrologiczne na Mazowszu połowa wskazuje niski stan rzek. W ciągu kilku dni mogą pojawić się alerty przed suszą.

