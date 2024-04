Mieszkańcy od lat walczą o park. Teraz do miasta apeluje burmistrz Włoch

Burmistrz Włoch apeluje do stołecznego ratusza o utworzenie nowego parku. Miałby on powstać u zbiegu ulic Chrościckiego i Pola Karolińskie. Mieszkańcy walczą o to od dawna, jednak miast blokuje inwestycję, ponieważ o chce tam zbudować bloki mieszkalne. – Oczekujemy jasnych deklaracji. (...) Nie odpuszczamy – mówi nam autorka petycji ws. budowy parku, pod którą podpisało się ponad tysiąc osób.