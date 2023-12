Drogowcy będą pracować na Pradze-Południe, Mokotowie i we Włochach. Od dziś utrudnienia RDC 08.12.2023 06:51 Od piątku, 8 grudnia, drogowcy będą naprawiali prawy pas ulicy Grochowskiej w stronę ulicy Marsa, pomiędzy ulicą Majdańską a Podolską. Na Mokotowie położą nowy asfalt na ulicy Asfaltowej, która na czas prac zostanie zamknięta. Również w piątek rozpocznie się remont ulicy Radarowej. W czasie prac nie będzie przejazdu od Lechickiej do Hynka.

Drogowcy będą pracować na Pradze-Południe, Mokotowie i we Włochach. Od dziś utrudnienia (autor: ZDM)

W październiku i listopadzie drogowcy naprawili prawy pas Grochowskiej w stronę Marsa od Podolskiej do Jubilerskiej. "W piątek, 8 grudnia, wrócą, aby pracować od ulicy Majdańskiej do Podolskiej. Finisz prac w poniedziałek, 11 grudnia, o godzinie 4, o ile pozwolą na to warunki pogodowe" - przekazał stołeczny ratusz.

Przez cały weekend będą zajęte dwa pasy jezdni w stronę Marsa. Zamknięte zostaną skrzyżowania z ulicami: Majdańską (łącznie z przejazdem między jezdniami na jej wysokości), Omulewską, Mlądzką, Tarnowiecką i Witolińską. Na skrzyżowaniu z Zamieniecką i Podolską kierowcy pojadą wyłącznie prosto w stronę Marsa. U zbiegu z ulicą Wspólna Droga jadący od strony ronda Wiatraczna skręcą w lewo z osobnego pasa, a od strony Marsa nie zawrócą na tym skrzyżowaniu.

Utrudnienia będzie można objechać ulicami: Grochowską, Płowiecką i Ostrobramską. Z Majdańskiej do Grochowskiej kierowcy dojadą: Zagójską, Łukowską, Mlądzką, Sulejkowską i Zamieniecką. W przeciwną stronę objazd poprowadzi ulicami: Czapelską, Ostrołęcką, Dobrzyniecką, Korytnicką i Ostrołęcką.

Na Mokotowie dzielnicowi drogowcy pojawią się na Asfaltowej w piątek, 8 grudnia, o godzinie 7. Zamkną ulicę na całej jej długości – od Rakowieckiej do Narbutta. Obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, także na wyznaczonych miejscach postojowych.

Objazd utrudnień poprowadzi ulicą Rakowiecką, aleją Niepodległości i ulicą Narbutta.

Frezowanie nawierzchni ulicy Radarowej pomiędzy Lechicką a Hynka rozpocznie się w piątek, 8 grudnia, o godzinie 7. Podczas prac ulica zostanie wyłączona z ruchu i nie będzie można na niej parkować.

Z ulicy Hynka do Lechickiej kierowcy przejadą Sabały. W odwrotnym kierunku po wyjechaniu z ulicy Sabały na Hynka będą musieli zawrócić na rondzie z aleją Krakowską. Utrudnienia będzie można ominąć także aleją Krakowską.

"Finisz prac na Radarowej zaplanowano przed świętami" - przekazał ratusz.

Czytaj też: Ulica Człuchowska na Bemowie będzie poszerzona. Zajmą się tym deweloperzy