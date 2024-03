Chodnik donikąd w parku we Włochach. Mieszkańcy zdezorientowani, dzielnica nie planuje dalszych prac Przemysław Paczkowski 27.03.2024 06:23 Chodnik donikąd we Włochach. Jeden z ciągów dla pieszych w parku Ogrody Kosmosu w pewnym momencie się kończy i prowadzi prosto na klepisko. Braki w infrastrukturze dziwią, bo park został oddany do użytku w 2018 roku.

Chodnik do nikąd we Włochach

Chodnik, który prowadzi prosto na klepisko jest w warszawskich Włochach. Chodzi o jeden z ciągów dla pieszych w parku Ogrody Kosmosu. Ścieżka donikąd dziwi, bo park został oddany do użytku w 2018 roku. Przypomina o tym stojąca obok chodnika tablica z informacją o dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Mieszkańcy są zdezorientowani.

Wygląda, jakby na dokończenie inwestycji zabrakło pieniędzy - usłyszał nasz reporter Przemysław Paczkowski.



O niedokończony chodnik zapytaliśmy urząd dzielnicy Włochy. Rzeczniczka prasowa Małgorzata Kink zrzuca odpowiedzialność na poprzedni zarząd dzielnicy.

- Budowa parku przypadała na poprzednią kadencję, więc trudno mi powiedzieć, co autor miał na myśli, że akurat w ten sposób to się skończyło. My w tej kadencji uporządkowaliśmy cały teren wokół, bo tam było dużo pozostałości po tych ogródkach działkowych. Jeśli chodzi o przedłużenie chodnika, to w tym momencie nie ma takiej możliwości, ponieważ teren nie jest odrolniony - tłumaczy.



Jak dodaje Kink, odrolnienie terenu zbyt duże koszty i na razie dzielnica nie planuje tego zrobić.

