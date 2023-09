Woda w Otrębusach i Kaniach nie nadaje się do picia. W wodociągu bakterie grupy coli RDC 11.09.2023 16:31 We wsiach Otrębusach i Kanie w powiecie pruszkowskim woda z wodociągu miejskiego nie nadaje się do picia. W instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Wiejskiej w Otrębusach wykryto bakterie grupy coli, a w miejskim hydrancie enterokoki.

1 Skażona woda w Otrębusach i Kaniach (autor: Zdjęcie ilsutracyjne/Gmina Baboszewo)

Bakterie grupy coli oraz enterokoków wykryto w Otrębusach w powiecie pruszkowskim – w przychodni przy ul. Wiejskiej oraz w pobliskim hydrancie. To oznacza, że – jak podano w komunikacie – woda z wodociągu publicznego w Brwinowie, w strefie zasilania miejscowości Otrębusy nie nadaje się do spożycia. Dotyczy to również miejscowości Kanie.

Obecność bakterii w wodzie potwierdziły badania jakości wody przeprowadzone pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie.

Jak przekazał sanepid, trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody.

Beczkowóz dla mieszkańców

W związku z zaistniałą sytuacją w Otrębusach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Piaseckiego 2 oraz w miejscowości Kanie w okolicach stacji WKD zostaną podstawione beczkowozy z wodą nadającą się do spożycia po przegotowaniu.

Jak poinformowano, zalecenie dotyczące niekorzystania z wody w celach pitnych obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Woda jednak może być używana do prac porządkowych, jak mycie podłóg czy spłukiwanie toalet.

Czytaj też: Pływalnia w Legionowie zamknięta. Jest podejrzenie wystąpienia legionelli

Źródło: RDC Autor: RDC /PA