Mazowsze wciąż bez zarządu. Wybór marszałka i zastępców odroczony trzeci raz Adam Abramiuk 24.05.2024 12:04 Mazowsze wciąż bez nowego zarządu. Sejmik nie wybrał jego składu już po raz trzeci. Radni odroczyli obrady do 10 czerwca. Przełożeniem głosowania zakończyły się także dwie pierwsze sesje - 7 i 14 maja.

Mazowsze wciąż bez zarządu. Wybór marszałka i zastępców odroczony trzeci raz (autor: Sejmik Wojództwa Mazowieckiego/X)

Wybór zarządu Mazowsza odroczony już po raz trzeci. Nowy termin wskazano na 10 czerwca. Przegłosowała to większość radnych Koalicji Obywatelskiej. Mniejszość - radni Prawa i Sprawiedliwości - chciała głosować nad wyborem.

- Rozumiem, że trwają jeszcze jakieś uzgodnienia i te uzgodnienia wymagają jeszcze trochę czasu - mówił przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski.

Zgodnie z przepisami, na wybór marszałka i jego zastępców sejmik ma czas do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Te podano 9 kwietnia, co oznacza, że termin upłynie 9 lipca.

Co się stanie, jeśli radni nie wybiorą marszałka?

Zapytaliśmy, co się stanie, jeśli radni nie wybiorą do tego czasu zarządu.

- Jeżeli zarząd nie zostanie wybrany do 9 lipca, czyli w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia wyników wyborów, to wtedy mamy ponowne wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ale jestem przekonany, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca - tłumaczy Rakowski.



Dotychczasowym marszałkiem Mazowsza jest Adam Struzik, który pełni funkcję od 2001 roku.

