Jakie kryzysy mogą dotknąć lokalne społeczności? „Magazyn samorządowy” w RDC Adam Abramiuk 10.04.2025 12:06 Sytuacja z Otwocka to lekcja dla wszystkich samorządów - mówili w Polskim Radiu RDC włodarze mazowieckich gmin. W „Magazynie samorządowym” rozmawialiśmy o kryzysach, jakie mogą dotknąć lokalne społeczności. Przykładem był Otwock i Karczew, które poradziły sobie z awarią wodociągową. Zapewniony został dostęp do wody dla mieszkańców, a w ciągu tygodnia udało się usunąć awarię.

Magazyn samorządowy (autor: RDC)

O kryzysach, jakie mogą dotknąć lokalne społeczności rozmawialiśmy w „Magazynie samorządowym”. Przykładem był Otwock i Karczew, które poradziły sobie z awarią wodociągową. Zdaniem włodarzy Pruszkowa, Węgrowa i Milanówka, sytuacja ta to lekcja dla wszystkich samorządów.

Prezydent Pruszkowa Piotr Bąk mówił, że są procedury w takich sytuacjach, ale doświadczenia innych miast są bardzo cenne.

— Będziemy się spotykać z naszymi kolegami samorządowcami, wymieniać się doświadczeniem. Co można by było zrobić szybciej, co lepiej, na co zwrócić uwagę. My jako samorządowcy jesteśmy jedną wielką rodziną i wzajemne doświadczenia z naszego pola walki są rozwiązaniem dla innych — wskazał.





— Kiedy w piątek o 15 na skrzynce mailowej zobaczyłem apel Związku Miast Polskich o wsparcie samorządów z wodą, to momentalnie decyzja do mojej spółki wodnej, druhów, ochotników. To nie chodziło o ilość wody. Ja poprosiłem, żeby pojechali do Otwocka, zawieźliśmy partie jakiejś tam wody, ale mówię zobaczcie w terenie jak wygląda taki punkt dystrybucji — mówił burmistrz Węgrowa Paweł Marchela.



Burmistrz Milanówka Artur Niedziński przyznał, że awaria z Otwocka pokazuje, że trzeba zachować zimną krew.

— To zimna krew, zachowanie takiego spokoju w tych sytuacjach kryzysowych. Nie musimy my natychmiast robić burzy mózgów w swoim mózgu, ale trzeba powołać sztab kryzysowy, kilku osób, zachowanie zimnej krwi i zdecydowanie pierwsza idzie wiadomość do naszych mieszkańców — tłumaczył.



Według ostatnich komunikatów z Otwocka woda nadaje się już do spożywania i higieny. Na razie mogą być jeszcze przekroczenia żelaza i manganu, ale nie jest to szkodliwe dla zdrowia.

