Budżety samorządów na przyszły rok bardziej ambitne? Samorządowcy o reformie finansowanie Marta Hernik 03.12.2024 19:42 Reforma systemu finansowania dała oddech wielu samorządom. Przyszłoroczne budżety są ambitne - komentowali w RDC ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego prezydent Ciechanowa, burmistrz Piaseczna i burmistrz Sierpca. Dokument został pod koniec listopada podpisany przez prezydenta. Nowe przepisy opierają się na zwiększeniu stabilności dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego poprzez udział w podatkach PIT i CIT, a także wprowadzeniu bardziej przejrzystych mechanizmów podziału środków.

Budżet w Ciechanowie

Jak stwierdził w „Magazynie samorządowym” prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, pieniędzy jest więcej.

- Łatwiej się przygotowywało projekt budżetu na przyszły rok i łatwiej też radni go mogli uchwalać, bo zawsze ta kołdra finansowa jest przeciągana i jest za krótka, natomiast wydaje się, że teraz pierwszy raz mogliśmy zobaczyć, że tych pieniędzy jest więcej - wskazał.



- Ciechanów ma zaplanowane w budżecie blisko 400 mln zł i to budżet rozwojowy - stwierdził prezydent Kosiński. - Ponad 120 milionów złotych na inwestycje, czyli ponad 30 procent to będą wydatki inwestycyjne, więc to jest na pewno budżet rozwojowy, ambitny. Dużo środków zewnętrznych pozyskanych przez miasto, bo aż 65 procent wszystkich wydatków inwestycyjnych - mówił.



Ciechanów zainwestuje w wielu obszarach

- Czyli mamy oczywiście tą infrastrukturę drogową, na której mieszkańcom zależy. W ostatnich latach budowaliśmy wiele takich strategicznych dróg. Teraz schodzimy niżej na drogi osiedlowe, na które zwracają nam uwagę mieszkańcy. Ścieżki rowerowe, ale też inwestujemy w nowy żłobek, który jest na ukończeniu - dodał.





Budżet w Piasecznie

W Piasecznie mimo dwukrotnie większego budżetu z inwestycjami skromniej. Jak przekazał burmistrz miasta Daniel Putkiewicz, budżet w całości przekroczy 900 mln zł, w tym ponad 120 na inwestycje.

- Te kwoty są może imponujące, ale mogą być też złudne, bo w gruncie rzeczy, jeżeli patrzymy na nasze dochody i wydatki, liczy się to, co mamy, ta różnica, ile możemy zaoszczędzić na inwestycji. Chodzi o to, że ta nadwyżka budżetowa, czyli to, co możemy przeznaczyć na inwestycje czy też na zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań, w Piasecznie to zawsze to była ta różnica 6-10 milionów złotych, czyli tak naprawdę niewiele mogliśmy przeznaczyć - tłumaczył.



Jak wyjaśnił burmistrz, więcej nie da rady ze względu na duże wydatki bieżące.

- Na bieżące utrzymanie miasta. Klasyka samorządowa, czyli wydatki na edukację, oświatę, utrzymanie szkół, wynagrodzenia. Ale właściwie obecnie mamy do czynienia jednak z wzrostem cen, jeżeli chodzi o koszty pracy - wyjaśnił.



Budżet Piaseczna na przyszły rok uchwalony ma być 18 grudnia, trwa pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Budżet Sierpca

Burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński przyznał, że budżet jego samorządu będzie skromniejszy niż w Piasecznie czy Ciechanowie, ale wygląda optymistycznie.

- Na chwilę obecną budżet powyżej 100 milionów złotych, około 110 milionów złotych. Uda się nam wygenerować około 30 proc. na inwestycje, z czego większość ze środków zewnętrznych. Do tej pory te inwestycje były na poziomie kilkunastu procent. Teraz śmiało przekraczamy 25 proc. - powiedział.



To daje optymizm na kolejne lata - podsumowali włodarze miast.

To - jak słyszeliśmy - wpłynie na lepsze planowanie i realizację zadań publicznych przez samorządy.

