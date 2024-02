Zamknięty most w okolicach Płońska. Objazdy do końca lipca [MAPA] Alicja Śmiecińska 07.02.2024 09:49 Rusza przebudowa mostu na rzece Łydynia w powiecie płońskim. W związku z tym przeprawa zostanie zamknięta w środę 7 lutego, a w okolicach zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Jak przekazuje urząd miasta, utrudnienia mają potrwać do końca lipca.

1 Remonty na Mazowszu (autor: UM Ciechanów)

Rozpoczyna się przebudowa mostu na rzece Łydynia w miejscowości Gutarzewo. Przeprawa zostaje zamknięta, zostaje też wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

– Objazd będzie poprowadzony przez miejscowość Kolonia Sochocin do miejscowości Smardzewo, stamtąd do miejscowości Kępa. To będzie objazd po drogach powiatowych. Natomiast w miejscowości Kępa przez miejscowość Sadek do miejscowości Malużyn przez drogi gminne – mówi p.o. dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku Radosław Wojkowski.

Utrudnienia potrwają do końca lipca. W ramach przebudowy mostu wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, chodnik wraz z poręczami oraz schodki.

