Ruszyły prace przygotowawcze do budowy drugiego tunelu w Sulejówku [ZOBACZ]

Ruszyły prace przygotowawcze do budowy drugiego tunelu w Sulejówku. Powstanie on w miejscu przejazdu kolejowego w ciągu ulic Przejazd – Krasińskiego. – Robimy wszystko, co można, jeszcze bez zamykania przejazdu dookoła tunelu – mówi wiceburmistrz miasta Remigiusz Górniak.