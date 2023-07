Temperatury przekroczą wieloletnie normy. Mamy eksperymentalną prognozę na lato RDC 01.07.2023 11:33 Temperatury przekroczą wieloletnie normy – mamy eksperymentalną prognozę pogody na lipiec i sierpień dla Mazowsza. Choć synoptycy prognozują pojedyncze skoki temperatury, to nie ma co liczyć na długoterminowe fale upałów – mówi Radosław Droździoł z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB.

Prognoza pogody na lato 2023 (autor: IMGW)

Te wakacje na Mazowszu będą ciepłe, ale bez długoterminowych fal upałów.

– W lipcu na Mazowszu średnia miesięczna temperatura powietrza będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991–2020. W lipcu szansa na dłuższe fale upałów jest jednak niska. Zdarzyć się mają pojedyncze dni z temperaturą 30 stopni Celsjusza – mówi Radosław Droździoł z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB.

Według synoptyków temperatury mają wzrosnąć w przyszłym tygodniu.

– Tegoroczne lato, jeśli chodzi o pogodę, może być trochę inne od poprzednich, które przyzwyczaiły nas do upałów i bardzo wysokich temperatur powietrza. W numerycznych prognozach średnioterminowych dni upalne pojawiają się w połowie przyszłego tygodnia – podaje meteorolog.

Wiemy też, pod jakim znakiem upłynie druga połowa lata.

– Średnia temperatura powietrza także będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991–2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej – dodaje Droździoł.

W lipcu podobnie, ilość opadów ma się mieścić w wieloletniej normie.

Pogoda na weekend

Nad Europą dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Jedynie Półwysep Iberyjski jest pod wpływem klina wyżowego. Polska znajduje się w zasięgu płytkiej zatoki niżowej z przemieszczającym się z centrum na wschód kraju pofalowanym frontem atmosferycznym, za którym napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami głównie na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Miejscami opady deszczu, a na wschodzie, południu i początkowo w centrum możliwe burze z gradem. Prognozowana suma opadów w centrum i na wschodzie do 20 mm, na południu do 35 mm. Temperatura maksymalna od 22 do 25 st. C, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 18 do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni, na północy kraju południowo-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu początkowo możliwe burze. Prognozowana suma opadów w rejonie burz do 10 mm. Na krańcach wschodnich lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 13 do 17 st. C; w rejonach podgórskich chłodniej, około 11 st. C. Wiatr na południu słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, nad morzem dość silny, południowo-zachodni i zachodni. W rejonie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju, a także na Pomorzu miejscami możliwe burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C nad morzem, około 22-24 st. C na przeważającym obszarze kraju do 27 st. C na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, zachodni. Wiatr nad morzem i w rejonie burz w porywach do 65 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwy przelotny deszcz, szczególnie przed południem. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 17 st. C. Wiatr słaby, nad ranem umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże, po południu większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, głównie w pierwszej połowie dnia. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

Czytaj też: Baseny OSiR w Warszawie w remontach. Gdzie nie popływamy?