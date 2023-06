Baseny OSiR w Warszawie w remontach. Gdzie nie popływamy?

Przez przerwy technologiczne na basenach w Warszawie wybrane kąpieliska nie będą czynne na dwa do nawet sześciu tygodni. Wakacje bowiem to czas generalnego sprzątania na pływalniach w stołecznych ośrodkach sportu i rekreacji. – To jest też idealny moment, żeby przeprowadzić gruntowny remont – zauważa dyrektor OSiR w Wawrze Sylwester Rudziński.