Co zrobić z nadmiarem jedzenia po świętach? „Zamiast wyrzucać lepiej się podzielić” Mikołaj Cichocki 01.04.2024 12:39 Według danych Banków Żywności każdego roku w polskich domach marnuje się cztery miliony osiemset ton jedzenia. W Radiu dla Ciebie sprawdziliśmy, co zrobić z nadmiarem posiłków po Świętach Wielkanocnych. Twórcy jadłodzielni, czyli wspólnych lodówek ustawionych w wielu miastach Polski, zachęcają, aby się podzielić żywością. W całej stolicy funkcjonuje już ponad 45 takich punktów.

Nadmiar jedzenia po świętach. Co z nim zrobić? (autor: Pixabay)

Nadmiar jedzenia po Świętach Wielkanocnych? Potrawy lub produkty można zanieść od jadłodzielni. To specjalnie przygotowane punkty, z których skorzystać można zarówno, gdy chcemy pozbyć się niepotrzebnej żywności lub kiedy brakuje nam jedzenia.

Nasz reporter Mikołaj Cichocki zapytał mieszkańców Warszawy, czy wiedzą, jak postąpić z pozostałymi po świętach potrawami.

Czym jest jadłodzielnia?

O idei jadłodzielni mówi w rozmowie z RDC założycielka Foodsharing Warszawa Agnieszka Bielska.

— To jest świetna inicjatywa, bo można nawet przynieść pół paczki makaronu. Chodzi o to, że jeżeli nie dam rady tego zjeść, ale wiem, że produkt jest dobry, to mogę przyjść i go zanieść. Tak naprawdę taką jadłodzielnię można założyć na swojej klatce, na swoim osiedlu — zaznacza Bielska.

Jak korzystać z jadłodzielni?

Rzeczniczka warszawskiego ratusza Monika Beuth podkreśla, że zostawiając jedzenie warto przestrzegać kilku zasad.

Należy opisać potrawę, którą umieszcza się w takiej lodówce w szczelnie zamkniętym pojemniku i podać datę, do której jedzenie będzie dobre do spożycia.

— W miarę możliwości podajmy skład potrawy, bo pamiętajmy o tym, że sporo osób jest uczulonych lub nie toleruje pewnych pokarmów — dodaje rzeczniczka.

