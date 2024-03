Suto zastawione stoły na Wielkanoc. Jak poradzić sobie ze świątecznym przejedzeniem? Adam Abramiuk 31.03.2024 10:38 Stoły suto zastawione żurkiem, kiełbasami, jajkami czy mazurkami. W Radiu dla Ciebie sprawdzamy jak sobie poradzić ze świątecznym przejedzeniem. - Wstańmy od czasu do czasu od stołu, pobawmy się z dziećmi, pójdźmy na spacer - radzi ekspertka żywieniowa.

Jak poradzić sobie z przejedzeniem w święta? (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Święta to okres kiedy jemy dużo i niekoniecznie zdrowo. Czujemy się ociężali i przez to mało się ruszamy.

Co musimy robić, żeby nie odczuć bolesnych dolegliwości trawiennych wynikających z przejedzenia?

- Za momencik ten czas "nie ruszaj to na święta" zamieni się w "a może jeszcze kawałek serniczka?". To jest takie ryzykowne, że później czujemy się ociężali po tych świętach, nie mamy sił na nic, mamy wrażenie, że przytyliśmy więcej niż w ciągu całego roku - mówi dietetyk Katarzyna Antosik.

Ruch - to najlepszy sposób na walkę z przejedzeniem.

- Wstańmy od stołu. Święta to jest czas kiedy zasiadamy i dopóki jest cos jeszcze na stole to siedzimy. A może warto tak co jakiś czas wstać od stołu, pobawić się czy z dziećmi czy samemu gdzieś przejść czy wyjść na zewnątrz - mówi dietetyk.

Szczególnie, że zachęca do tego słoneczna pogoda - na Mazowszu dziś nawet ponad 20 stopni.

