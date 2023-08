Zapewni usługi lecznicze, rehabilitacyjne oraz kulturalne. Nowoczesne centrum powstanie w Klwowie

Do 2024 r. w Klwowie w powiecie przysuskim ma powstać nowoczesne centrum usług, w którym znajdzie się ośrodek zdrowia i rehabilitacji, a także centrum kultury z salą widowiskową. Koszt inwestycji to ponad 6,6 ml zł, z czego 4 mln zł pochodzą z budżetu Mazowsza. We wtorek podpisano umowę w tej sprawie. — Zamierzamy zadbać o zdrowie naszych mieszkańców i o zdrowie Południowego Mazowsza — oznajmił wójt gminy Klwów.