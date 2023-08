Minister obrony polecił wysłanie dodatkowych żołnierzy do patrolowania pogranicza polsko-białoruskiego

Szef MON Mariusz Błaszczak polecił realizację wniosku Komendanta Straży Granicznej i wysłanie dodatkowych żołnierzy wydzielonych do patrolowania pogranicza polsko-białoruskiego oraz uczestniczących w operacji "Bezpieczne Podlasie" - poinformował we wtorek resort obrony. To odpowiedź na apel Komendanta Głównego Straży Granicznej.