Nowy plac rekreacyjny w Jachrance ze wsparciem Sejmiku. „Przyciągnie całe rodziny” Mikołaj Cichocki 10.09.2024 11:17 Samorząd Mazowsza przeznaczył 1 mln zł na budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Jachrance w gminie Serock. Środki pochodzą z programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. — Dobrze wyposażona, estetyczna, a przede wszystkim bezpieczna przestrzeń przyciągnie całe rodziny i zintegruje lokalną społeczność — podkreśla Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Nowy plac rekreacyjny w Jachrance (autor: RDC)

Plac rekreacyjny za dwa miliony złotych w Jachrance pod Warszawą. Połowę kwoty przekazał Sejmik Mazowsza — samorząd podpisał umowę z gminą Serock.

Burmistrz Serocka Artur Borkowski podkreśla, że plac rekreacyjny w Jachrance jest podzielony na strefy: sportową i plac zabaw.

— Plac Zabaw, tak naprawdę takie miejsce rekreacyjne w miejscowości Jachranka na terenie gminy Serock już powstały. Obiekt, który przyciąga rzesze zainteresowanych, zwłaszcza dzieci, już się sprawdził w boju, a więc bardzo się cieszę, że powstał. Bez perspektywy, a w konsekwencji też wsparcia Mazowsza, nie bylibyśmy w stanie podjąć tego wyzwania — przyznaje Borkowski.

Rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska informuje, że środki przyznano w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

— To jeden z programów wsparcia, w ramach których Sejmik Mazowsza dofinansowuje takie inwestycje, które są bardzo ważne dla lokalnych wspólnot. To są najczęściej inwestycje po prostu kosztochłonne. I bez tego wsparcia Sejmiku Mazowsza po prostu one nie mogłyby zostać zrealizowane — mówi Milewska.

— Jestem przekonana, że funkcjonalny i nowoczesny plac sportowo-rekreacyjny w Jachrance, zachęci mieszkańców do aktywności i ruchu na świeżym powietrzu. Dobrze wyposażona, estetyczna, a przede wszystkim bezpieczna przestrzeń przyciągnie całe rodziny i zintegruje lokalną społeczność — podkreśla Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

W strefie wypoczynkowej powstała szeroka alejka z roślinnością, ławkami i wiatą. W części sportowej znajdują się boisko wielofunkcyjne i urządzenia do ćwiczeń. Na placu zabaw, w miejscu dla młodszych dzieci, są m.in. huśtawki, bujaki i fabryka piasku. Dla starszych dzieci zostały przygotowane urządzenia balansujące, trampoliny i zestaw zabawowy wieża. Teren został ogrodzony i oświetlony. Jest też zainstalowany monitoring.

Czytaj też: Konflikt ws. Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Czy drzewa za jego granicą będą chronione?