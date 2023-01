Gęste chmury nad Mazowszem. Słońce powróci w weekend Cyryl Skiba 25.01.2023 19:31 Od kilku dni na Mazowszu brak słońca. W związku z aurą możemy spodziewać się gorszego samopoczucia, a to dlatego, że słońce jest głównym źródłem witaminy D. Słońce ma pojawić się już od najbliższego weekendu.

Pochmurna pogoda na Mazowszu co najmniej do weekendu (autor: IMGW/Twitter)

- Rozległy układ wyżowy, który rozciąga się nad Europą, aż od Wysp Brytyjskich do Ukrainy od kilku dni przynosi pochmurną pogodę praktycznie w całym kraju. Na Mazowszu taka pogoda utrzyma się co najmniej do piątku. W weekend możliwe są większe przejaśnienia i jest nadzieja, że w końcu pojawi się słońce. Większe zmiany w aurze przyjdą z początkiem nowego tygodnia. Możliwe, że będzie wtedy więcej słonecznych chwil - informuje synoptyk IMGW, Michał Ogrodnik.

By uzupełnić "niedobory słoneczne" nie zapominajmy o wysiłku fizycznym, który powoduje wydzielanie hormonów szczęścia.

Szczególną uwagę należy przywiązać do codziennego menu, które powinno być bogate w owoce, warzywa i kiszonki wzmacniające odporność. Jesienią i zimą zaleca się także suplementację witaminy D.

