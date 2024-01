Mróz na przemian z odwilżą. Trudne warunki na drogach Mazowsza [PROGNOZA] Adam Abramiuk 13.01.2024 10:24 Mróz na przemian z odwilżą, a do tego marznące opady – w weekend na Mazowszu pogoda zmienna i niebezpieczna, miejscami może pojawić się gołoledź. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach. – Taka sytuacja jest bardzo groźna i może zaskoczyć praktycznie każdego kierującego – mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.

Trudne warunki na drogach Mazowsza (autor: RDC)

Zmienne warunki pogodowe w województwie mazowieckim mogą powodować gołoledź. Ten weekend w regionie jest pod znakiem mrozu przeplatanego z odwilżą.

– Mazowsze jest obszarem przejściowym między dodatnią a ujemną temperaturą. Tam, gdzie w ciągu dnia będzie na plusie, wieczorem i w nocy temperatura szybko zacznie spadać, powodując kolejne niebezpieczne zjawisko, czyli oblodzenie, zwłaszcza na północy i wschodzie regionu – mówi synoptyk Ilona Śmigrocka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Dziś szczególnie uważajmy na wylotówkach z miast i trasach krajowych – na Mazowszu zaczynają się wyjazdy na ferie. Eksperci przypominają, by na drodze zachować czujność i nie wpaść w poślizg.

– Taka sytuacja jest bardzo groźna i może zaskoczyć praktycznie każdego kierującego. Systemy bezpieczeństwa zainstalowane w pojeździe bardzo pomagają unikać lub wychodzić z niebezpiecznych zdarzeń na drodze, ale nie gwarantują one stuprocentowego bezpieczeństwa – mówi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.

Na trasach możliwe są zwiększone kontrole policji. Mundurowi będą sprawdzali prędkość, ale także trzeźwość kierowców.

Również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przestrzega przed trudnymi warunkami na drogach. Przekazano, że błoto pośniegowe, lokalna śliskość występuje na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego we wschodniej części, lubuskiego.

Pogoda na sobotę

W sobotę nadal pochmurnie z przejaśnieniami na południu i wschodzie kraju. Wszędzie spadnie śnieg. Lokalnie, a zwłaszcza na północnym-wschodzie, grubość pokrywy zwiększy się o około 5 cm. Na Wybrzeżu wystąpią opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Na zachodzie, w pierwszej części dnia, będą też opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Termometry pokażą od około minus 5 st. C w rejonach podgórskich Karpat, na północnym wschodzie i w centrum około 0 st., na zachodzie kraju do 3 st., a nad morzem 4 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany oraz porywisty w całym raju i powieje z zachodu. Na północnym wschodzie chwilami również z południa. Na Wybrzeżu, zwłaszcza w części zachodniej, prędkość wiatru wzrośnie do ponad 70 km/h. W górach porywy wyniosą do 100 km/h, co w połączeniu z opadami śniegu spowoduje zawieje i zamiecie. Podobnie będzie na północnym wschodzie.

Czytaj też: Wojewoda przekazał Warszawie budynek przejęty od Rosji. Co tam będzie?