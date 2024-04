Ruszyły prace przy Naczelnikowskiej i przebudowa na stacji Warszawa Wileńska. Są utrudnienia kolejowe

Ruszyła budowa przejścia przez tory kolejowe przy ul. Naczelnikowskiej na Pradze Północ. Mieszkańcy walczyli o to przez kilka lat. Prace potrwają do 6 maja. Dodatkowo PKP Polskie Linie Kolejowe od 27 kwietnia do 3 maja przebudują urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacji Warszawa Wileńska. Wystąpią utrudnienia w kursowaniu linii R6 i R60. Pociągi Kolei Mazowieckich będą jeździły po jednym czynnym torze.