Ślisko na drogach Mazowsza. Ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniem RDC 15.01.2024 07:09 W zachodniej części Mazowsza obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega kierowców przed opadami śniegu i śniegu z deszczem w całym kraju. Drogowcy apelują o ostrożną jazdę.

Zima w Warszawie. Uwaga na drogach! (autor: RDC)

OSTRZEŻENIA IMGW [MAPA]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem, dla powiatów: sokołowski, siedlecki, łosicki, garwoliński, kozienicki, zwoleński, radomski, lipski, szydłowiecki, przysuski.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C temperatura minimalna przy gruncie około -5°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 9:00.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



OBLODZENIE 1°



Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura min. około -2°C, temperatura min. przy gruncie około -4°C. pic.twitter.com/FbgAZEG3jH — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 14, 2024

Posypywarki na ulicach Warszawy

Od godz. 3:30 działają na tych ulicach, którymi kursują autobusy miejskie. 170 posypywarek obsługuje 1500 km stołecznych dróg. Pozostałe są oczyszczane

m.in. na zlecenie urzędów dzielnic.

Zarząd Oczyszczania Miasta przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic i chodników. Monitoruje aktualne dane meteorologiczne i prognozy pogody. Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje.

GDDKiA ostrzega kierowców opadami śniegu i śniegu z deszczem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na sieci dróg pracują 1281 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania.

GDDKiA przekazała, że błoto pośniegowe i lokalna śliskość występują w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim, podlaskim i śląskim.

Opady śniegu i deszczem ze śniegiem występują na terenie całego kraju.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Zgodnie z prognozą podaną w komunikacie w dzień zachmurzenie będzie duże. Będzie padał śnieg, lokalnie w centrum deszcz ze śniegiem. Na północy opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Lokalnie możliwa burza. Temperatura maksymalna od -1 st. C do 1 st. C na przeważającym obszarze kraju, chłodniej na południu -2 st. C, -4 st. C, cieplej nad morzem i na zachodzie 2 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. Na wybrzeżu wiatr silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h, w Karpatach do 90 km/h. Lokalnie mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.

Czytaj też: Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Warszawie w związku z feriami