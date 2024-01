Burza śnieżna przeszła nad Warszawą. Blisko 50 interwencji straży pożarnej Cyryl Skiba 16.01.2024 08:56 W związku ze śnieżycą warszawska straż pożarna interweniowała od poniedziałku blisko 50 razy. Najwięcej pracy było na kompletnie zasypanych drogach lokalnych. Pojazdy najgorzej radziły sobie na stromych ulicach i wiaduktach. Straż pożarna w pojedynczych miejscach usuwa jeszcze połamane pod ciężarem śniegu konary. Ruch stołecznymi ulicami odbywa się bardzo wolno.

Blisko 50 wyjazdów warszawskiej straży pożarnej w związku ze śnieżycą (autor: Zdjęcie ilustracyjne/GOV)

Trudny poranek po burzy śnieżnej, która przeszła przez Warszawę. Strażacy wyjeżdżali od wczoraj blisko 50 razy. Najgorzej było na stromych ulicach i wiaduktach.

Bogdan Smoter ze stołecznej Komendy Straży Pożarnej relacjonuje, że najwięcej pracy strażacy mieli na drogach lokalnych, które były kompletnie zasypane a przez to nieprzejezdne.

— Problemy z drobnymi kolizjami samochodów, problemy autobusów miejskich z podjazdami pod wiadukty i wyższe wzniesienia oraz ruch tranzytowy, gdzie samochody ciężarowe miały zdecydowanie większy problem. Musieliśmy kilkanaście razy pomagać, żeby udrożnić drogi — informuje Smoter.

Straż pożarna w pojedynczych miejscach usuwa jeszcze połamane pod ciężarem śniegu konary oraz przesuwa blokujące przejazdy pojazdy.

Dziś ruch stołecznymi ulicami odbywa się bardzo wolno. Główne ulice, którymi poruszają się autobusy komunikacji miejskiej są już na szczęście odśnieżone.

Zarząd Oczyszczania Miasta apeluje o ostrożność w drodze do pracy.

Zamieć a autobusy komunikacji miejskiej

Największe trudności miały autobusy komunikacji miejskiej. Nie mogły wjechać ani zjechać z ulicy Belwederskiej czy Książęcej. Nie dało się też podjechać z Wisłostrady na Trasę Łazienkowską - jeden pojazd uderzył tyłem w barierkę.

Około 13 autobusów ślizgało się na ulicy Mickiewicza na Żoliborzu. Jeden z nich uderzył w drugi, który stał na przystanku.

W Piastowie kierowca nie wyhamował samochodem osobowym i wjechał w bok autobusu.

Ostrzeżenia GDDKiA

GDDKiA ostrzega kierowców przed błotem pośniegowym, śliskimi drogami i opadami śniegu. Informuje też, że na sieci dróg krajowych pracuje 1858 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania.

Jak przekazała GDDKiA błoto pośniegowe i lokalna śliskość występuje na terenie województwa pomorskiego na dk 20 na odc. Nowa Karczma – Gdańsk, zachodniopomorskiego na dk 11 oraz dk 20 w rejonie Szczecinka, w zachodniej części województwa lubuskiego, dolnośląskiego, północnej części woj. opolskiego, północnej części woj. śląskiego, małopolskiego na dk 94 na odc. Kraków – granica woj. śląskiego, na dk 7 na odc. Kraków – Miechów, świętokrzyskiego na dk 42 na odc. Skarżysko Kamienna – gr. woj. śląskiego, na dk 9 odc. Opatów – gr. woj. mazowieckiego, mazowieckiego we wschodniej części województwa oraz na dk 60 na odc. Płock – Drobin, podlaskiego w północnej i zachodniej części województwa, wielkopolskiego w północnej i wschodniej części województwa oraz warmińsko-mazurskiego.

Z kolei opady śniegu występują na terenie województwa podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, warmińsko–mazurskiego i lubuskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

Dyrekcja przekazała też, że w dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą wystąpić przelotne opady śniegu, na północnym wschodzie lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -6 st. C do -1 st. C na przeważającym obszarze kraju, cieplej tylko na północnym zachodzie około 1 st. C. Wiatr na zachodzie będzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, na wschodzie w porywach do 55 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach może osiągnąć do 80 km/h. Miejscami mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.

