Pijany jechał na samej feldze. W aucie przewoził troje dzieci i ich nietrzeźwą matkę

Pijany kierowca jechał drogą krajową 61 na samej feldze, do tego w aucie przewoził troje dzieci i ich matkę, która również była nietrzeźwa. Do zdarzenia doszło w powiecie ostrołęckim. Mężczyzna nie chciał się zatrzymać do kontroli drogowej, więc policjanci musieli zajechać mu drogę.