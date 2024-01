Warszawskie ulice pełne dziur? Ponad 800 zgłoszeń do ZDM w ciągu miesiąca

Ujemne temperatury oraz zamarzająca woda stworzyły wiele ubytków na stołecznych drogach. W grudniu do Zarządu Dróg Miejskich skierowano ponad 800 zgłoszeń. Jak zapewnia ZDM, ubytki uzupełniane są na bieżąco, jednak zimą często doraźnie, by do prac wrócić na wiosnę. Problem występuje również na Pradze-Południe. Dzielnicowa radna, zaapelowała do burmistrza w tej sprawie. Jak wskazała, 16 ulic na Saskiej Kępie wymaga naprawy.