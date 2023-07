Burze nad Mazowszem. Są alerty IMGW dla zachodniej i centralnej części województwa Cyryl Skiba 28.07.2023 14:14 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Wyładowania atmosferyczne pojawią się na zachodzie i w centrum województwa. Prognozowane są też opady deszczu i silny wiatr. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do godziny 20:00.

IMGW wydał alerty burzowe (autor: PEXELS)

IMGW wydał alerty burzowe dla Mazowsza. Zapowiadane są wyładowania atmosferyczne na zachodzie i w centrum regionu. Jak podaje synoptyk IMGW Michał Folwarski, w prognozach są nie tylko burze, ale też opady deszczu i silny wiatr do 70 km/h.

— Dzisiaj do końca dnia zachmurzenie duże. Dopiero pod wieczór możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Suma opadów, zwłaszcza w czasie burz lokalnie do 20 mm na zachodzie województwa, na pozostałym obszarze do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie dzisiaj od 18 do 21 stopni — informuje synoptyk.

Na jutro zapowiadana jest podobna aura.

— Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu województwa możliwe również burze. Suma opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie jutro od 24 do 26 stopni. Wiatr słaby umiarkowany południowo zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h — podaje.

IMGW informuje, że Europa Północna i Wschodnia pozostają w zasięgu rozległego niżu z układem frontów atmosferycznych.

Cały nadchodzący tydzień pod znakiem opadów i temperatur maksymalnie do 24 stopni.

Prognoza burz⛈️



Od zachodu napływa dość ciepłe, wilgotne i umiarkowanie niestabilne powietrze polarne morskie. W ciągu dnia dojdzie do rozwoju komórek konwekcyjnych i burz. Głównie będą to słabe komórki ale lokalnie natężenie burz może być umiarkowane.

➡️https://t.co/Rb7QiGNspP pic.twitter.com/1G3522E7wB — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 28, 2023

