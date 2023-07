Mniej ofiar na mazowieckich drogach i w wodzie. Podsumowanie na półmetku wakacji Cyryl Skiba 28.07.2023 07:08 Te wakacje jak dotąd są bezpieczniejsze niż ubiegłoroczne. Od ich początku na mazowieckich drogach zginęły 33 osoby. To mniej niż w zeszłym roku o 2 osoby. Utonęło natomiast 8 osób. W 2022 było to 17 ofiar.

Śmiertelny wypadek w Żurominie z udziałem rowerzystki (autor: Policja Żuromin)

Mniej ofiar na mazowieckich drogach i w mazowieckich wodach. Od początku wakacji w wypadkach drogowych zginęły 33 osoby, podczas gdy w 2022 było ich w tym samym czasie 35. Utonęło natomiast 8 osób - o 9 mniej niż rok wcześniej.

Na półmetku wakacji - informacja ku przestrodze. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak podkreśla, że tych tragedii można był uniknąć gdyby nie brawura i przede wszystkim alkohol.

- W momencie, gdy rozmawiamy o bezpieczeństwie w okresie wakacyjnym, okazuje się, że ten alkohol ma bardzo duże znaczenie nie tylko na drodze, ale także nad wodą. To zarówno wypadki drogowe, jak i utonięcia. To są te zdarzenia, w których występują tragedie w momencie, kiedy nierzadko osoby były pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. To pokazuje, jak jest to niebezpieczne i dlaczego alkoholu nie można łączyć z tego typu sytuacjami - tłumaczy.





25 czerwca 41-letni motocyklista i jego 40-letnia pasażerka zginęli w wypadku, do którego doszło w okolicy Pionek w pow. radomskim. Do szpitala wtedy trafiły trzy osoby z samochodu osobowego, w tym 7-letnie dziecko. Później, 8 lipca, 23-letni mieszkaniec gminy Drobin zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło w miejscowości Mikołajewo. Mężczyzna zjechał w na przeciwległy pas i uderzył w ciężarówkę. Dwie osoby zginęły natomiast 10 lipca w wyniku zderzenia motocykla i skutera. Do wypadku doszło wtedy na ulicy Lubelskiej. W czwartek 27 lipca natomiast śmiertelnie potrącony przez samochód został rowerzysta. Do tego wypadku doszło w miejscowości Rajszew w powiecie legionowskim na drodze krajowej nr 630.

W całym kraju od 23 czerwca życie na drogach straciło aż 190 osób. To o 10 osób mniej niż w 2022 roku.

Czytaj też: Pijany wsiadł za kierownicę, na kolana wziął synka. Zarzuty po tragicznym wypadku pod Ostrołęką