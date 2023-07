Pijany wsiadł za kierownicę, na kolana wziął synka. Zarzuty po tragicznym wypadku pod Ostrołęką Natalia Rozbicka 27.07.2023 10:57 Są zarzuty po tragicznym wypadku, w którym zginął czteroletni Miłosz. To już ponad miesiąc od zdarzenia do którego doszło pod Ostrołęką, ale dopiero teraz stan zdrowia ojca chłopca na tyle się poprawił, że prokurator mógł przeprowadzić czynności. Andrzej P., pijany wsiadł za kierownicę i wziął swojego synka na kolana.

Wypadek w Gucinie (autor: KPP Ostrołęka)

Andrzej P. z zarzutami po tragicznym wypadku pod Ostrołęką. Do zdarzenia, w którym zginął 4-letni chłopiec, doszło na początku czerwca. Za co dokładnie odpowie ojciec dziecka, wyjaśnia Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

- Pierwszy zarzut jest to zarzut umyślnego naruszenia zasad w ruchu drogowym i spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, będąc w stanie nietrzeźwości, w wyniku którego śmierć na miejscu zdarzenia poniósł 4-letni Miłosz - mówi.



Mężczyzna nie po raz pierwszy prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, stąd drugi zarzut.

- Jest to zarzut kierowania samochodem osobowym w ruchu lądowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości, a będąc już uprzednio karanym przez sąd za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Andrzej P. już był wcześniej karany za to przestępstwo - tłumaczy prokurator.



Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Został tymczasowo aresztowany, a z uwagi na stan zdrowia trafił do aresztu z zapleczem medycznym.

Do zdarzenia doszło na początku czerwca, na drodze powiatowej w miejscowości Gucin

