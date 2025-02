Wysoki poziom Bugu w okolicach Popowa. Możliwe przekroczenie stanu ostrzegawczego Adam Abramiuk 12.02.2025 19:53 Bug o krok od przekroczenia stanu ostrzegawczego. Są ostrzenia drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ze względu na zebranie się lodu w okolicach stacji Popowo, dochodzi tam do spiętrzenia wody.

Wysoki poziom wody w rzece Bug (autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie)

Hydrologiczne ostrzenia drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Bugu. Rzeka jest o krok od przekroczenia stanu ostrzegawczego. Woda spiętrza się ze względu na zebranie się lodu w okolicach stacji Popowo.

- Zjawiska lodowe mogą przyczyniać się do dalszych wahań stanu wody. Trzeba tę sytuację obserwować, gdyż może tam dojść do przekroczeń stanów ostrzegawczych właśnie w związku z rozwojem tych zjawisk lodowych. Szczególnie może dochodzić do tego w nocy, dlatego że wtedy w związku z ujemnymi temperaturami te zjawiska lodowe mogą się rozwijać i pojawiać - mówi Michał Sikora, synoptyk IMGW.

Bug w okolicach Popowa jest jedyną rzeką na Mazowszu z wysokim stanem wody.

