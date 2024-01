Ostrzeżenie hydrologiczne III stopnia dla zlewni Wkry. Próg alarmowy zostanie przekroczony? Iwona Rodziewicz-Ornoch 08.01.2024 17:17 Dla zalewni Wkry na Mazowszu wydano ostrzeżenie hydrologiczne III stopnia. Na stacji pomiarowej w Szreńsku na rzece Mławka w powiecie mławskim do przekroczenia stanu alarmowego zostało 8 cm. Trudna sytuacja hydrologiczna jest również w powiecie siedleckim. W gminie Mokobody ogłoszony został alarm przeciwpowodziowy. Stan wody w Liwcu przekroczył stan alarmowy o 23 cm

10 Liwiec (autor: RDC)

Jest ostrzeżenie hydrologiczne III najwyższego stopnia dla zlewni Wkry na Mazowszu. Jak relacjonuje hydrolog IMGW Jan Szymankiewicz, na stacji pomiarowej w Szreńsku na rzece Mławka w powiecie mławskim do przekroczenia stanu alarmowego zostało 8 cm.

— Obecnie największe wzrosty stanu wody, związane z występowaniem zjawisk lodowych obserwujemy w zlewni Wkry, konkretniej na stacji Szreńsk na Mławce. Tam istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia progu alarmowego — informuje Szymankiewicz.

Alarm przeciwpowodziwy w gminie Mokobody

Wysoki stan wody jest też na Liwcu, ale sytuacja się powoli stabilizuje.

— Prognozy wskazują na to, że stan wody w ciągu najbliższych godzin i dni będzie się stopniowo stabilizował i ulegał dalszym spadkom — mówi Szymankiewicz.

Obecnie stan alarmowy na wodowskazie w Zaliwiu Pigwakach na Liwcu jest przekroczony o 23 cm. Woda wylała na łąki.

Mieszkańcy nie są na razie zagrożeni, choć sytuacja jest napięta i cały czas monitorowana przez gminę i strażaków.

— Rozlewiska są głównie na łąkach i polach, ale w Zaliwiu-Piegawkach woda zbliża się do zabudowań gospodarczych — mówi wójt Iwona Księżopolska. — To są bardzo duże rozlewiska. Jest słabo z Zaliwiu-Piegawkach, bo tam są zabudowania bardzo blisko, gospodarcze oczywiście. Tam, gdzie rozleje się na łąki, no to wiadomo, że rozleje się woda. Taki jest normalny stan rzeczy. Najgorzej, jak będzie wchodziła do zabudowań. Wtedy będziemy mieli problem — tłumaczy.

Póki co od kilku godzin poziom wody zatrzymał się na 293 cm i najbliższe mroźne dni będą sprzyjać stabilizacji. Sytuacja może zmienić się w czwartek wraz z niewielką odwilżą - na łąkach zalega około 5 cm śniegu, który topiąc się, szybko podniesie lustro wody. Gmina ma przygotowane worki z piaskiem do zabezpieczania mieszkańców.

Czytaj też: Segregacja odpadów w regionie. Jak wypadają największe miasta na Mazowszu?

Źródło: RDC Autor: Iwona Rodziewicz-Ornoch/DJ