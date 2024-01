„Niech Bóg ma Bug w opiece”. Alerty IMGW przed roztopami na Mazowszu Iwona Rodziewicz-Ornoch 22.01.2024 13:22 Niech Bóg ma Bug w opiece — tak wójt gminy Małkinia Górna w powiecie ostrowskim komentuje alerty IMGW przed roztopami na Mazowszu. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 13:00 do środy do godz. 18:00. Obecnie poziom Bugu w Małkini ma 416 cm, a do stanu alarmowego zostało 14 cm. Od ubiegłego wtorku obowiązuje tam alarm przeciwpowodziowy.

Ostrzeżenia IMGW przed roztopami. Trudna sytuacja w Małkini Górnej (autor: Urząd Gminy w Małkini Górnej)

W tym tygodniu na Mazowszu będą dodatnie temperatury, a to oznacza, że idzie odwilż. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla części województwa ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z roztopami.

Alertem IMGW objęty jest również powiat ostrowski. Wójt gminy Małkinia Górna Bożena Kordek informuje, że obecnie sytuacja jest stabilna, ale nie wiadomo co będzie jutro. Od ubiegłego wtorku obowiązuje tam alarm przeciwpowodziowy.

— We wtorek nadają wysokie temperatury. Może się to wszystko intensywnie, szybko rozpuszczać. Mam tylko nadzieję, że może Bug zacznie leciutko płynąć, że ta woda będzie docierała do Zalewu Zegrzyńskiego. Niech Bóg czuwa nad Bugiem — mówi Kordek.

Najbardziej narażoną na zalanie jest miejscowość Klukowo gdzie mieszka kilkanaście rodzin.

Ewakuacja zwierząt i przestrzeń dla mieszkańców

Jak poinformowała wójt, gmina ma przygotowany sprzęt do ewakuacji zwierząt i bezpiecznie miejsce dla mieszkańców.

— To jest sprzęt, który mamy zarezerwowany u rolników: przyczepki, ciągniki, przygotowane miejsce, czy też pustą oborę, do ewentualnego zagospodarowania przez zwierzęta. To wszystko w przypadku przekroczenia poziomu 430 centymetrów. Myślę, że ewakuacja ludzi jeszcze nie będzie potrzebna, może jedno, dwa gospodarstwa — oznajmia Kordek.

Obecnie poziom Bugu w Małkini ma 416 cm, do stanu alarmowego zostało 14 cm.

Powódź stulecia w Małkini Górnej była w 1979 roku. Główna ulica znalazła się wtedy całkowicie pod wodą. Mieszkańcom pomagało wojsko na amfibiach. Na trasie z Broku do Sadownego żywioł zniszczył trzy mosty.

IMGW ostrzega przed roztopami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed roztopami dla północnej i centralnej części Mazowsza.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza oraz opady deszczu powodujące odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Suma opadów deszczu od 5 mm do 10 mm. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu. W nocy z poniedziałku na wtorek wiatr stopniowo słabnący.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 procent. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 13:00 22 stycznia, do godziny 18:00 24 stycznia.

Grzegorz Walijewski z IMGW potwierdza, że z dnia na dzień będzie coraz cieplej.

– Porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę, ale powoli idzie odwilż. To oznacza, że na termometrach zobaczymy wartości dodatnie, do 3–4 stopni. Noc z poniedziałku na wtorek z dodatnią wartością, a we wtorek odwilż będzie bardziej widoczna. Na termometrze nawet 8 stopni powyżej zera – podaje synoptyk IMGW.

W następnych dniach porywy wiatru do 80–85 kilometrów na godzinę. Taka aura potrwa do następnego weekendu.

Ten tydzień przyniesie dużo zmienności w pogodzie.



Początkowo wyższym temperaturom towarzyszyć będą roztopy, opady mieszane i porywisty wiatr.

Pod koniec tygodnia znów może się ochłodzić, nocami wróci mróz i na ogół padał będzie śnieg.



