Przekroczony stan alarmowy na Bugu w Małkini. „Trzeba pomóc rzece spływać” RDC 25.01.2024 09:34 Bug w Małkini w powiecie ostrowskim przekroczył stan alarmowy. Od ponad tygodnia obowiązuje tam alarm przeciwpowodziowy. Cały czas istnieje ryzyko ewakuacji mieszkańców. Wójt gminy zwróci się z apelem do wojewody i starostwa o pomoc. — Trzeba pomóc rzece spływać — mówi RDC Bożena Kordek. Ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

3 Przekroczony stan alarmowy na Bugu w Małkini (autor: Urząd Gminy w Małkini Górnej)

W Małkini Górnej w powiecie ostrowskim cały czas jest ryzyko ewakuacji mieszkańców. Bug przekroczył stan alarmowy, a od ponad tygodnia obowiązuje tam alarm przeciwpowodziowy.

Wójt gminy Bożena Kordek zapowiadała wcześniej, że zarządzi ewakuację, jeśli rzeka przekroczy poziom 430 cm. Dziś oznajmiła, że zwróci się z apelem do wojewody i starostwa o pomoc.

— Przez starostwo podejmujemy interwencję do wojewody, żeby nam pomóc. Żeby Wojsko czy saperzy ocenili sytuację na Zalewie, aby ta woda zaczęła z rzeki Bug płynąć. Jeżeli woda poszłaby chociaż trochę, jeżeli Bóg zacząłby płynąć, to myślę, że wszystkie te miejscowości na trasie do Zalewu Zegrzyńskiego, się obronią przed powodzią — informuje Kordek.

Woda w Małkini z powodu lodu nie ma gdzie spływać.

– Nie wiem, czy nie wystąpię, żeby saperzy próbowali tam ten lód rozbijać, jak on jest już słaby, żeby ta woda z rzeki Bug mogła się gdzieś podziać. No każdy się boi – przekazała wczesniej Kordek.

Rzeka podtopiła posesje, a kilka dróg jest nieprzejezdnych.

Ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed gwałtownymi wezbraniami wód.

Alerty drugiego stopnia wydano dla rzeki Wkry (woj. mazowieckie), Pilicy (woj. świętokrzyskie), Brynicy (woj. śląskie), Stobrawy (opolskie) i Widawy (dolnośląskie). Na tych rzekach hydrolodzy prognozują wzrost poziomu wody i przekroczenia stanów ostrzegawczych. Alerty obowiązują do czwartku do godz. 18.

„W związku ze spływem wód roztopowych, przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie wody wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych” - prognozują hydrolodzy.

Źródło: RDC Autor: RDC /DJ