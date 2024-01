Najwyższy stopień alarmowy na Bugu. „Problemów hydrologicznych będzie więcej” [ALERT IMGW] Adam Abramiuk 23.01.2024 13:51 Na Bugu dochodzi do przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych. Największym problemem są teraz roztopy. Zdaniem hydrologa IMGW, w następnych dniach problemów na Mazowszu będzie więcej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami dla północnej i centralnej części Mazowsza.

Najwyższy stopień alarmowy na Bugu (autor: UG Małkinia Górna)

Na Mazowieckim odcinku rzeki Bug obowiązuje najwyższy 3. stopień alarmowy. Na stacjach Popowo i Wyszków dochodzi do przekroczenia stanów alarmowych.

O problemach z piętrzącą się wodą w związku z mrozami informowaliśmy już w ubiegłym tygodniu. Hydrolog Jan Szymankiewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że teraz problemem są roztopy.

— Ostrzeżenie zostało wydane z uwagi na obserwowany i prognozowany przyrost wody na stacjach: Popowo oraz Wyszków. Tam stany wody układają się aktualnie powyżej progu alarmowego i przewidywane są dalsze wzrosty — mówi Szymankiewicz.

Trudna sytuacja hydrologiczna

Trudna sytuacja też w Małkini, gdzie dochodzi do przekroczeń stanów ostrzegawczych. Obowiązuje tam pogotowie przeciwpowodziowe.

Jak podkreśla hydrolog, w następnych dniach problemów hydrologicznych na Mazowszu będzie więcej.

— Największe wzrosty są prognozowane w zlewni Narwi i Bugu i będą one wynikały ze spływu wody roztopowej oraz ustępowania zjawisk lodowych — informuje Szymankiewicz.

Roztopy mogą potrwać jeszcze przez kolejne dni. Co najmniej do końca tygodnia prognozowana jest dodatnia temperatura.

Ostrzeżenia IMGW przed roztopami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed roztopami dla północnej i centralnej części Mazowsza.

Prognozuje się wzrost temperatury powietrza oraz opady deszczu powodujące odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 2°C do 5°C. Suma opadów deszczu od 5 mm do 10 mm. Wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 65 km/h, z południowego zachodu. W nocy z poniedziałku na wtorek wiatr stopniowo słabnący.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80%. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 18 w poniedziałek do godziny 18 w środę.

