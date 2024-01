Samorząd Mazowsza wydzierżawi szynobusy. Pierwszy komentarz marszałka po pożarze k. Płońska Iwona Rodziewicz-Ornoch 22.01.2024 20:22 Samorząd Mazowsza zamierza wydzierżawiać szynobusy. Obecnie ponad połowa z 14 szynobusów Kolei Mazowieckich jest wyłączona z ruchu z powodu awarii lub uszkodzeń. Kilka dni temu jeden się zapalił.

Samorząd Mazowsza wydzierżawi szynobusy dla pasażerów. To odpowiedź marszałka na problem awaryjności pojazdów. Wyłączona z ruchu jest teraz ponad połowa z czternastu pociągów. Jeden z nich w ubiegłym pociągu nawet się zapalił.

- Z szynobusami jest problem - przyznaje RDC marszałek Adam Struzik. - Jest problem z tego typu taborem, bo nawet mając pieniądze, jest problem z produkcją szynobusów. Generalnie polityka Unii Europejskiej jest taka, że się nie dofinansowuje jakichkolwiek spalinowych pojazdów. Po prostu ich formalnie nie ma, jest bardzo wąski rynek. Natomiast problem polega na tym, że część naszej sieci nie jest zelektryfikowana - mówi.



Dlatego Samorząd poszukuje szynobusów hybrydowych - czyli elektryczno -akumulatorowych

- Po przebyciu pewnej trasy, naładowaniu mogą dojechać do tych odcinków, do stacji docelowych, gdzie nie ma trakcji. No i tu jest po prostu problem. Zamierzamy kupić, mamy na to pieniądze, procesy przetargowe ruszyły, ale jest ten chwilowy problem - wskazuje marszałek.



Rozwiązaniem ma być dzierżawa szynobusów - zaznacza Struzik.

- Pierwszy taki wydzierżawiony pojazd niebawem będzie. Przykra sprawa, że jeden z tych szynobusów się zapalił. Nie znamy przyczyny, to ustali komisja. Mamy lukę, ale postaramy się ją zapełnić i przez zakupy, i przez wydzierżawienie - mówi.



Samorząd Mazowsza prowadzi też rozmowy z Interregio.

- Prowadzimy też rozmowy z Interrerio, czyli z kolejami, których jesteśmy niewielkim współwłaścicielem. Pewnie ewentualnie zakup takiej usługi, połączenie Ostrołęki ze Szczytnem i potem z Olsztynem, być może uda nam się poprzez właśnie współprace z Polregio - mówi Struzik.

Szynobusów brakuje m.in. na uruchomionej w czerwcu linii z Ostrołęki do Chorzel. Wprowadzono tam dla pasażerów zastępczą komunikację autobusową.

Linia kolejowa Ostrołęka-Chorzele została reaktywowana po 20 latach. W ramach inwestycji wybudowano nowy most kolejowy nad Narwią i odrestaurowano 6 peronów. Całkowity koszt inwestycji to blisko 427 mln zł.

